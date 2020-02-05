В Украине снова создают Министерство по вопросам оккупированных территорий

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании у Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Это даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и является временно перемещенными лицами", - сообщил премьер на совещании.

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Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский со своей стороны отметил, что продолжается работа над запуском украинского телеканала, который будет транслироваться на оккупированные территории.

Также изучается возможность усиления направления спорта в указанном ведомстве, в частности, путем создания соответствующего агентства.

Кроме того, планируется усилить в правительстве блок сельского хозяйства - по этому вопросу продолжаются консультации.

Гончарук указал, что была проанализирована работа правительства за последние 5 месяцев и приняты кадровые решения. В частности, Верховная Рада назначила вице-премьер-министра - министра развития громад и территорий Дениса Шмыгаля, который будет работать с регионами.

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Напомним, в январе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский инициировал разделение ряда ранее обединенных министерств. В частности, речь шла о Минэкономики, Министерстве культуры, молодежи и спорта, Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.