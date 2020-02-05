Враг применил на Донбассе 120- и 82-мм минометы. За сутки - 12 обстрелов, потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по позициям украинских сил, а именно:

- вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 4 выстрела, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета;

- в районе населенного пункта Авдеевка - из противотанкового ракетного комплекса - 3 выстрела, а также совершил обстрел из станкового противотанкового гранатомета;

- вблизи н.п. Пески - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

- вблизи Старогнатовки - из подствольного гранатомета и другого стрелкового оружия.

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Семь вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- дважды рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 5 мин и 82-мм миномета - 8 мин;

- два раза вблизи Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- два раза в районе населенного пункта Орехово - из 120-мм миномета - 3 мины и миномета калибра 82 мм - 6 мин;

- неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 4 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия дважды открывали огонь по защитникам Новотроицкого.

За текущие сутки потерь нет.