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05.02.20 08:18

США должны первыми установить свой флаг на Марсе, - Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал американских законодателей утвердить программу, которая предусматривает возобновление присутствия людей на Луне, а также высадку первыми американских астронавтов на Марсе.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", с соответствующим заявлением глава Белого дома выступил во вторник во время обращения к обеим палатам Конгресса США о состоянии дел в стране.

"Подтверждая наше наследие свободной нации, мы должны помнить, что Америка всегда была христианской страной. Теперь мы должны достичь следующей судьбоносной границы – Америки в звездах", - подчеркнул американский президент.

В этом контексте он обратился к Конгрессу с просьбой "профинансировать программу" по освоению космоса.

"Следующим мужчиной и первой женщиной на Луне должны стать американские астронавты, чтобы использовать это как стартовую площадку для того, чтобы Америка стала первой нацией, которая поставит свой флаг на Марсе", - заявил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп напомнил, что его указом в стране были созданы Космические войска США.

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Как сообщалось, Конгресс США принял закон об оборонном бюджете на 2020 год, в котором предусмотрено создание космических войск. В первый год они будут насчитывать около 200 человек, их годовой бюджет составит 40 миллионов долларов.

В докладе Пентагона в феврале этого года говорилось о том, что Китай и Россия приложили значительные усилия для разработки технологий, которые бы дали им возможность "разрушать или уничтожать спутники Соединенных Штатов и их союзников в условиях кризиса или конфликта".

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