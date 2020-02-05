Сильный снег, метели, гололедица и мороз до -16°С: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По прогнозам "Укргидрометцентра", 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20 см, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, в Карпатах сильный снег (прирост снежного покрова 30-50 см).

5-6 февраля в центральных областях ожидается значительный снег, а в восточных областях значительный снег с дождем, порывы ветра 15-20 м/с; местами гололед и налипание мокрого снега; метели; на дорогах гололедица, образования снежного покрова высотой 10-15 см", - сказано в сообщении.

В Кировоградской и Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей прогнозируется образование снежного покрова 30-50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица.

В южных областях значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см, порывы ветра 17-22 м/с, метели; на дорогах гололедица.

Также сообщается, что в Киеве вследствие влияния южного циклона ожидается изменение погодных условий: в течение суток 5 февраля значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, утром и днем ​​порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, образования снежного покрова высотой 5-10 см (1 уровень опасности).

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7-9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем ​​до 1-6° мороза; в восточных областях и Карпатах ночью 11-16° мороза, днем ​​5-10° мороза.

Спасатели предупреждают, что ожидаемые погодные условия могут приводить к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства.

Вместе с тем, по данным "Укравтодора", по состоянию на 6:00 5.02.2020 г. в центральных, южных областях идет дождь, местами сильный дождь, в западных, северных, северо-восточных областях небольшой снег.

Средняя температура воздуха от -3 ° на севере до + 5°С, на юге.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. В Днепропетровской области местами гололедица.

На перевальных участках дорог в течение ночи значительные снежные осадки, где выпало до 30 см (Ужоцкий перевал). Температура воздуха -3 + 2°С. Состояние покрытия на большинстве перевалов мокрое, на Ужоцком, Торунском и Вышковском заснеженное.

"Для координации действий служб ответственных за надлежащее транспортное сообщение при "Укравтодоре" работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в составе представителей ГСЧС, Нацполиции, АО "ГАК", АсМАП, Киевской городской и областной администрации.

На дорогах государственного значения выполняются работы по очистке от снега и обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков и тому подобное.

Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 578 единиц техники и 773 рабочих.