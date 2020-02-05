ПЦУ создала синодальную комиссию для обсуждения календарной реформы

Соответствующее решение было принято во вторник, 4 февраля, на заседании Священного Синода ПЦУ, сообщается на официальном сайте Православной Церкви Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Была поддержана необходимость взвешенного, конструктивного обсуждения в поместной церкви календарной реформы, с учетом мнения общества, среди которого сейчас есть примерно втрое меньше ее сторонников, чем оппонентов", — говорится в заявлении.

Синодальную календарную комиссию возглавил ректор Киевской православной богословской академии протоиерей Александр Трофимлюк. Ему поручили к следующему заседанию Синода подать предложения относительно персонального состава комиссии.

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Также на заседании синода осудили решение митрополита Луцкого и Волынского Михаила "о внесении изменений в церковный календарь, которое является нарушением канонического порядка". На Волыни рождественскую литургию служили дважды - 25 декабря и 7 января. В то же время синод разрешил, в случае пастырской необходимости, с благословения правящего архиерея 25 декабря совершать молебен с акафистом Рождеству Христову и исполнять колядки.

Напомним: в Украине Рождество православные и греко-католики традиционно отмечают по юлианскому календарю — 7 января. Римско-католическая церковь и часть православных церквей отмечают Рождество по григорианскому или новоюлианскому календарю — 25 декабря. Последний совпадает с григорианским до 2800 года.