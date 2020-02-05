С сегодняшнего дня все школы Полтавы закрыли на карантин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

По словам директора департамента здравоохранения и соцразвития Полтавского горсовета Виктории Лозы, карантин в школах введен с 5 по 10 февраля включительно.

"Такое решение принято в связи с превышением уровня заболеваемости учащихся заведений общего среднего образования и с целью сохранения здоровья детей и соблюдения требований санитарного законодательства Украины относительно организации образовательного процесса. В понедельник, 10 февраля, в зависимости от ситуации с заболеваемостью, будет принято решение: дети выходит 11 февраля или позже", - сказала Лоза.

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Также из-за роста заболеваемости ОРВИ с сегодняшнего дня, 5 февраля, по 14 февраля временно прекращены занятия и в городе Кременчуг Полтавской области.

Ранее сообщалось, что в общеобразовательных учебных заведениях Днепра в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ с 6 по 17 февраля вводится карантин.