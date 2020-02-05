Омелян об "Укрзализныце": "Назначение нынешнего и.о. Желько Марчека - в корне неправильно. За ним стоят те же люди, что и за Кравцовым"

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, важную роль в отставке Кравцова сыграл премьер-министр Алексей Гончарук.

"Отставка состоялась, Набсовет принял это решение. Но, к сожалению, назначение нынешнего и.о. Желько Марчека - в корне неправильно. За ним стоят те же люди, что и за Кравцовым. Поэтому четкий сигнал от нынешнего Набсовета и Кабмина - ничего не меняется", - отметил Омелян.

Экс-министр рассказал, что на "Укрзализныце" есть несколько групп влияния, которые, благодаря контролю руководства и всяческим схемам, вымывают за год из компании порядка 15 млрд и больше нелегальных денег.

"И как раз Кравцов и новый и.о. - люди из одной команды. Это известный факт. Поэтому я все-таки надеюсь, что Набсовет пересмотрит свое решение, и даже временные люди будут назначаться не по чьему-то совету, но исключительно исходя из критериев профессионализма и прозрачности принятия решений. Все-таки эта компания очень важна для Украины, она генерирует порядка 5% ВВП. Это компания, которая легко может быть №1 в Украине не только по количеству сотрудников, но и по доходу. Больше, чем "Нафтогаз". Потенциал у нее огромный", - подчеркнул Омелян.

"Тут все зависит от менеджмента. Если будет поставлен менеджмент, настроенный на реформы и качественные изменения, то в течение полугода можно стабилизировать ситуацию. А в течение двух лет - создать лучшую в Центральной и Восточной Европе компанию", - добавил он.

Напомним, ранее Кабинет министров согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

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