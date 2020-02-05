США вооружили субмарины ядерными боеголовками, чтобы усилить сдерживание РФ, - Пентагон

Об этом говорится в заявлении заместителя министра обороны США по вопросам политики Джона Руда, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в рамках новой ядерной стратегии США от 2018 года минобороны США было предписано модифицировать небольшое количество боеголовок баллистических ракет на подлодках в связи с заключением о том, что такие потенциальные противники, такие как Россия, считают, что применение ядерного оружия малой мощности может дать им преимущество над США и их союзниками и партнерами.

Возможности нового оружия позволят усилить сдерживающий фактор и предоставят США быстрое, гарантированное стратегическое средство малой мощности, а также продемонстрируют потенциальным противникам, что ограниченное применение ядерного оружия не даст им никаких преимуществ, поскольку Соединенные Штаты могут гарантированно и решительно ответить на любую угрозу, добавил Руд.

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