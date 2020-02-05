Зеленский, Гончарук и Аваков завтра презентуют мобильное приложение "Дія"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

"6 февраля состоится презентация мобильного приложения "Дія" и национальной онлайн-платформы "Дія. Цифрова освіта". Первыми преимущества приложения смогут оценить 9,5 млн украинцев, которым станут доступны цифровое удостоверение водителя и свидетельство о регистрации на авто", — говорится в анонсе.

В мероприятии примут участие Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Алексей Гончарук и Министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, презентация приложения "Дія" должна была состояться 30 января, но ее перенесли на неделю.

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