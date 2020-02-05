Убийство Шеремета: рассмотрение ходатайств об изменении меры пресечения Дугарь и Антоненко. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

12:02 Также посмотрели видео с анализом роста Яны Дугарь и женщин на видео.

11:42 В суде показывают видео с сапером, которому принадлежала учебная сумка с отвертками, кошками, веревкой, наждачкой и так далее. Адвокат напоминает, что вместе с этой принадлежащей соседу Яны сумкой при обыске был изьят сертификат сапера владельца сумки.

11:32 Корчинская отмечает что у нее на поруках 68 военных и ветеранов, 11 из них уже оправдал Верховный суд - и никто из этих людей не нарушил своих обязательств.

11:22 Адвокат указывает на упомянутый прокурором риск того, что находясь на свободе Дугарь может общаться с другими подозреваемыми, влиять на них - однако это устаревшая почти на 2 месяца информация. По его мнению, Яне Дугарь вообще не нужна мера пресечения - ей нужно сдать сессию и выехать со своей бригадой на фронт, где она очень нужна.

Сама Яна Дугарь напоминает, что все разговоры, все фото и другая информация, которую подает прокурор - за 2019 год.

Яну Дугарь традиционно хотят взять на поруки нардепы от "ЕС" Михаил Бондарь и Яна Зинкевич, экс-нардеп Оксана Корчинская и другие.

11:10 Во время, когда, по версии следствия, за Шереметом и его автомобилем следила "разведчица", на месте не было ни Павла Шеремета, ни автомобиля - он как раз уехал, что подтверждается словами Притулы, продолжает адвокат.

Отмечает защитник и то, что, судя по всему, "разведчица" и "закладчица", которой считают Юлию Кузьменко - одного роста, около 165 см. Также на видео они (или она) идут по одному маршруту, одинаково обходя люк. В то же время, Кузьменко ниже этого роста, а Яна Дугарь - выше (175 см).

Следует напомнить, что сторона обвинения официально экспертизу роста "разведчицы" не проводила вовсе.

11:08 Адвокат говорит об экспертизе походки. Защитник просит суд обратить внимание на страницу 111 в материалах дела, где речь идет о сравнении невербального поведения и где отмечено, что "по большинству маркеров" сравниваемые особы, зафиксированные на видео, не совпадают.

В другом месте отмечено, что маркеры, такие как длина шага или тяжесть шага, "преимущественно совпадают".

"Это алогично, или просто абсурд. И это - единственное доказательство в деле", - продолжает адвокат Коломиец. Также его удивляет связь между анализом походки и проведенной по ней "психологической экспертизой".

"Разве мы можем по походке прокурора сказать, сангвиник он или холерик?" - спрашивает защитник.

11:05 В данный момент уже идет заседание по мере пресечения Яне Дугарь.

Напомним, 3 февраля Печерский суд рассматривал дело подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко и оставил ее под арестом, а затем в срочном порядке назначили еще одно рассмотрение ее дела на нерабочее время. Однако, заседание в результате перенесли на 4 число. Также 3 февраля были в срочном порядке назначены на поздний вечер рассмотрения дел двух других фигурантов Яны Дугарь и Андрея Антоненко, однако их также в результате перенесли на 4 февраля.

4 февраля адвокаты Дугарь и Антоненко заявили отводы судье Виталию Писанцу. В обоих делах Печерский суд отвод не удовлетворил.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.