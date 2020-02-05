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05.02.20 11:06

Убийство Шеремета: рассмотрение ходатайств об изменении меры пресечения Дугарь и Антоненко. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня в Печерском суде продолжаются заседания по делам подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Яны Дугарь, которым прокуратура хочет продлить сроки действия меры пресечения. Еще одну подозреваемую по данному делу, хирурга Юлию Кузьменко, суд оставил под стражей до апреля.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

12:02 Также посмотрели видео с анализом роста Яны Дугарь и женщин на видео.

11:42 В суде показывают видео с сапером, которому принадлежала учебная сумка с отвертками, кошками, веревкой, наждачкой и так далее. Адвокат напоминает, что вместе с этой принадлежащей соседу Яны сумкой при обыске был изьят сертификат сапера владельца сумки.

11:32 Корчинская отмечает что у нее на поруках 68 военных и ветеранов, 11 из них уже оправдал Верховный суд - и никто из этих людей не нарушил своих обязательств.

11:22 Адвокат указывает на упомянутый прокурором риск того, что находясь на свободе Дугарь может общаться с другими подозреваемыми, влиять на них - однако это устаревшая почти на 2 месяца информация. По его мнению, Яне Дугарь вообще не нужна мера пресечения - ей нужно сдать сессию и выехать со своей бригадой на фронт, где она очень нужна.

Сама Яна Дугарь напоминает, что все разговоры, все фото и другая информация, которую подает прокурор - за 2019 год.

Яну Дугарь традиционно хотят взять на поруки нардепы от "ЕС" Михаил Бондарь и Яна Зинкевич, экс-нардеп Оксана Корчинская и другие.

11:10 Во время, когда, по версии следствия, за Шереметом и его автомобилем следила "разведчица", на месте не было ни Павла Шеремета, ни автомобиля - он как раз уехал, что подтверждается словами Притулы, продолжает адвокат.

Отмечает защитник и то, что, судя по всему, "разведчица" и "закладчица", которой считают Юлию Кузьменко - одного роста, около 165 см. Также на видео они (или она) идут по одному маршруту, одинаково обходя люк. В то же время, Кузьменко ниже этого роста, а Яна Дугарь - выше (175 см).

Следует напомнить, что сторона обвинения официально экспертизу роста "разведчицы" не проводила вовсе.

11:08 Адвокат говорит об экспертизе походки. Защитник просит суд обратить внимание на страницу 111 в материалах дела, где речь идет о сравнении невербального поведения и где отмечено, что "по большинству маркеров" сравниваемые особы, зафиксированные на видео, не совпадают.

В другом месте отмечено, что маркеры, такие как длина шага или тяжесть шага, "преимущественно совпадают".

"Это алогично, или просто абсурд. И это - единственное доказательство в деле", - продолжает адвокат Коломиец. Также его удивляет связь между анализом походки и проведенной по ней "психологической экспертизой".

"Разве мы можем по походке прокурора сказать, сангвиник он или холерик?" - спрашивает защитник.

11:05 В данный момент уже идет заседание по мере пресечения Яне Дугарь.

Убийство Шеремета: рассмотрение ходатайств об изменении меры пресечения Дугарь и Антоненко 01

Напомним, 3 февраля Печерский суд рассматривал дело подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко и оставил ее под арестом, а затем в срочном порядке назначили еще одно рассмотрение ее дела на нерабочее время. Однако, заседание в результате перенесли на 4 число. Также 3 февраля были в срочном порядке назначены на поздний вечер рассмотрения дел двух других фигурантов Яны Дугарь и Андрея Антоненко, однако их также в результате перенесли на 4 февраля.

4 февраля адвокаты Дугарь и Антоненко заявили отводы судье Виталию Писанцу. В обоих делах Печерский суд отвод не удовлетворил.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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