Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.02.20 11:08

Минздрав предложил Минэкономики сотрудничать в борьбе с ботулизмом в Украине

Минздрав Украины направил письмо министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову с предложением совместного осуществления мероприятий, которые помогут снизить уровень заболеваемости инфекционными болезнями, в том числе и ботулизмом.

ботулизм,сыворотка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Уменьшить количество случаев ботулизма можно только совместными усилиями Минздрава Украины, Минэкономики и Госпотребслужбы", - говорится в сообщении.

В частности, Минздрав предлагает рассмотреть вопрос межсекторального взаимодействия по профилактике ботулизма на расширенной коллегии Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Признать приоритетными для государственного контроля Госпотребслужбы мощности, на которых осуществляется производство, переработка, хранение и оборот пищевых продуктов, употребление которых может стать причиной ботулизма.

А также поручить Госпотребслужбе организовать и совместно с Центром общественного здоровья провести информационную кампанию по профилактике ботулизма.

По состоянию на 2 января 2020 в Украине 92 сыворотки против ботулизма. Введение этой сыворотки предусмотрено, среди прочего, в курсе лечения при установлении возможного или подтвержденного диагноза ботулизм.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еще один случай смерти от ботулизма зафиксирован в Украине, - Центр общественного здоровья

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100