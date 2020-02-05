Минздрав предложил Минэкономики сотрудничать в борьбе с ботулизмом в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Уменьшить количество случаев ботулизма можно только совместными усилиями Минздрава Украины, Минэкономики и Госпотребслужбы", - говорится в сообщении.

В частности, Минздрав предлагает рассмотреть вопрос межсекторального взаимодействия по профилактике ботулизма на расширенной коллегии Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Признать приоритетными для государственного контроля Госпотребслужбы мощности, на которых осуществляется производство, переработка, хранение и оборот пищевых продуктов, употребление которых может стать причиной ботулизма.

А также поручить Госпотребслужбе организовать и совместно с Центром общественного здоровья провести информационную кампанию по профилактике ботулизма.

По состоянию на 2 января 2020 в Украине 92 сыворотки против ботулизма. Введение этой сыворотки предусмотрено, среди прочего, в курсе лечения при установлении возможного или подтвержденного диагноза ботулизм.

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