Мэрия Запорожья заказала публикаций в газете окружения бывшего советника мэра на 1,4 млн, - "Наші гроші"

На это обратили внимание журналисты программы "Наші гроші", информирует Цензор.НЕТ.

С начала года редакция газеты "Запорожская Сечь" получила заказов на сумму 1,39 млн грн. Из них только 12 тыс грн. от Запорожского медицинского университета, а все остальные — от различных учреждений из структуры Запорожского городского совета.

С февраля 2019 года "Запорожская Сечь" получила заказов на 3,03 млн грн.

ООО "Редакция газеты "Запорожская Сечь" является правопреемником коммунального предприятия "Редакция газеты "Запорожская Сечь", которое выпускало одноименную газету горсовета. Согласно закону о разгосударствлении СМИ, Запорожский городской совет вышел из состава учредителей газеты. Владельцем правопреемника стали главный редактор и заместитель главного редактора коммунальной газеты: Владимир Рыбальченко и Марина Ботнарева.

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Процесс передачи прав на газету частному обществу завершился 20 декабря 2018 года, а через несколько дней единоличным владельцем "Редакция газеты "Запорожская Сечь" стала Анастасия Богданова, которая руководила ООО "Джобс кафе" депутата облсовета Артура Гатунка (заявил недавно о сложении полномочий). Тогда Гатунок опроверг свое отношение к покупке "Запорожской Сечи".

При этом Богданова после получения в собственность бывшей коммунальной газеты через несколько месяцев стала директором ООО "Группа персона", владелицей которого является Наталья Зайченко. Это бывшая помощница городского головы Владимира Буряка, который до выборов работал на комбинате "Запорожсталь". Зайченко также работает на телеканале ТВ-5, который контролирует "Запорожсталь".

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