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05.02.20 11:21

Зеленский поручил Кабмину в течение двух месяцев начать приватизацию "Укрспирта", - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины в течение двух месяцев принять все необходимые подзаконные акты и начать подготовку "Укрспирта" к приватизации.

Зеленский поручил Кабмину в течение двух месяцев начать приватизацию "Укрспирта", - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В вопросе реформирования спиртовой отрасли Зеленский сделал акцент на важности введения электронной акцизной марки, имплементации закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта", а также на либерализации рынка.

Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что уже запущен сервис проверки акцизных марок.

"С 14 февраля этот сервис заработает в режиме сканирования с помощью телефона... До 1 марта электронная марка в тестовом режиме будет запущена полностью. И после того как мы в тестовом режиме его изучим и проработаем в течение месяца, мы завершим законопроект, который введет не в тестовом режиме, а полноценно", - рассказала она.

Кроме того, правоохранительные органы вместе с правительством и Офисом Президента должны активизировать борьбу с нелегальным оборотом спирта.

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