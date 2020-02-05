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05.02.20 11:45

Рада признала утратившим силу закон "О Строевом уставе ВСУ"

Верховная Рада признала утратившим силу закон "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины".

Рада признала утратившим силу закон "О Строевом уставе ВСУ"

За соответствующий законопроект №2466 во втором чтении проголосовали 278 народных депутатов, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект должен привести все соответствующие нормативно-правовые акты Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО. Для этого предлагается внести изменения в соответствующие законодательные и других нормативно-правовые акты Украины по вопросам, которые регулируются Строевым уставом Вооруженных Сил Украины.

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Согласно законопроекту, до 1 марта 2020 г. Кабмин должен: привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом, предусмотрев полномочия Министерства обороны определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

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