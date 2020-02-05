Наемники РФ обстреляли жилой сектор на Донбассе, чтобы создать "картинку" для оккупационных СМИ, - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб ООС на странице в сети Facebook.

"Так, 4 февраля несколько пророссийских СМИ, действующих на временно неподконтрольной Украине территории, распространили информацию о якобы обстреле со стороны подразделений операции Объединенных сил Петровского района Донецка, в результате чего были повреждены несколько домов. "Обстрел велся из гранатометов СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении пропагандистских ресурсов", - сообщили в ООС.

"На самом деле 4 февраля российская оккупанты с 7.00 до 7.25 сами осуществили провокационный обстрел украинских защитников и, не дождавшись ответа, открыли огонь по жилому сектору неподалеку от собственных позиций, создавая "картинку" для приглашенных под это событие представителей СМИ, подконтрольных оккупационной власти", - объяснили в штабе Объединенных сил.

Вместе с тем, при детальном изучении местности, тактико-технических характеристик имеющегося вооружения, порядка размещения позиций украинских защитников и вооруженных формирований Российской Федерации, непричастность подразделений ООС к повреждениям домов на временно оккупированной территории Донецка становится вполне очевидной.

"Такие обвинения безосновательны и являются элементом информационной кампании против Украины. Подобные поступки российской оккупационной власти в очередной раз свидетельствуют о ее заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня и Минских договоренностей", - подытожили в штабе.

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