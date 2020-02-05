Минздрав обнародовал новые данные о распространении коронавируса в мире: 493 человека умерли, более 24,5 тысячи - инфицированы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Кроме Китая случаи заболевания зафиксированы в 23 странах мира.

В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случае новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

По оценкам ВОЗ и ECDC риски распространения 2019-nCoV остаются очень высокими в Китае, высокими на региональном и глобальном уровнях.

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Как сообщалось ранее, по данным госкомитета КНР, количество инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019 nCoV, в материковом Китае превысило 24,3 тыс. человек, погибли 490 человек.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.