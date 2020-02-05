В Кабмин сейчас подбирают новые кадры, через пару недель закончим этот процесс, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом он сказал журналистам в одном из центров предоставления административных услуг при получении ID-карты.

Зеленский отметил, что сейчас процесс усиления правительства продолжается.

"Чтобы закончить вопрос с правительством. Это длительный процесс. Действительно, много вещей сделали. Есть вещи, их тоже не мало, которые еще не сделаны по разным причинам. Мы продолжаем вести практику - усиливать правительство. Сейчас подбираются новые кадры, чтобы усилить несколько направлений, как социальных, так и экономических. Это для нас очень нужно. Мы ведем постоянно встречи со многими специалистами, которые живут в Украине, и с украинцами, которые живут за границей. Я думаю, пару недель, и мы закончим этот процесс", - сказал он.

Кроме того, он прокомментировал вчерашнюю встречу и предварительный отчет представителей Кабмина, отметив, что окончательный отчет правительства будет 14 февраля и "есть некоторые вещи, которые они должны успеть сделать".

Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета министров и Верховной Рады, посвященное выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее.

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