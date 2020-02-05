Зачем Госпогранслужбе строить отдельную от ВМС водолазную школу? У нас что, тысячи водолазов? - волонтер Чмут

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер Тарас Чмут, передает Цензор.НЕТ.

"Сначала я думал написать много матов. Затем несколько раз выдыхал, выпил кофе, походил, успокоился... Так вот - это полная беспросветная ху*ня. Наше государство мировой лидер по долбо#бизму и нерациональному расходованию средств. Поздравляю. Хоть в чем-то мы первые. Инфоповод здесь.

1. Морская охрана ГПСУ хочет построить свой Центр подготовки водолазов и Полигон борьбы за живучесть кораблей. НО. В составе 198-го Учебного центра ВМС в городе Николаеве УЖЕ ЕСТЬ Полигон борьбы за живучесть. Проект разработан николаевским КБ ИПЦК. Для Морохраны должен быть фактически тот же проект.

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У нас что, так много моряков или кораблей в стране, одного тренажера нам мало? Или мы такие богатые, что на каждую сотню моряков будем строить свой тренажер за пару десятков миллионов гривен?! Неужели Морской охране так принципиально НЕ учить своих моряков совместно с моряками ВМС?

2. В прошлом году в составе ВМС была создана водолазная школа. На сегодня уже состоялось 2 выпуска водолазов базового уровня для ВМС, ССО, Нацполиции, СБУ, ВСП и КОРДа. Замысел, как ни странно для нашей страны очень правильный - единый учебный центр для всех водолазов. Единые подходы к отбору и подготовке, единые программы, стандарты и четкое распределение, кому чего достаточно для их уровня задач под водой.

Основой учебной базой водолазной школы ВМС должен стать плавучий учебно-тренировочный комплекс (УТК). Проект разработан на средства ВМС тем самым николаевским ИПЦК. И вот именно его и хотят себе в Морской охране.

Мы что, такая большая страна, что нам надо 2 Водолазные школы? У нас что, тысячи водолазов??? Или пару десятков на весь флот и пару десятков на все ГПСУ?

Как можно так нерационально использовать средства в нынешних условиях?!!

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Почему в странах Балтии создали ЕДИНУЮ водолазная школа на 3 страны: Литву, Латвию и Эстонию, а не каждая создала себе свою? При том, что у них и флоты сильнее нашего и водолазная тема на лет 15-20 вышла вперед от Украины? !! И экономика сильнее и войны нет?

Государственная пограничная служба Украины, Вам не стыдно в условиях российской агрессии так бездарно использовать средства народа Украины?", - заявил Чмут.