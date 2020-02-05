Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.02.20 12:25

Дети журналистов, погибших во время выполнения служебных обязанностей, смогут отдохнуть и оздоровиться за счет государства, - Гончарук

Правительство расширило перечень льготных категорий детей, которым государство окажет помощь для оздоровления и отдыха.

дети,отдых,лето

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

В перечень льготных категорий детей включены:
- дети журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей;
дети, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы;
дети, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.

"Дети смогут получить оздоровительные услуги и отдохнуть в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия" за счет госбюджета", - отметил премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "А если бы на самом верху застряли?" - на популярном украинском курорте Кирилловка аттракцион "Цепочка" сломался во время катания. ВИДЕО

Дети журналистов, погибших во время выполнения служебных обязанностей, смогут отдохнуть и оздоровиться за счет государства, - Гончарук 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100