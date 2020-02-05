Дети журналистов, погибших во время выполнения служебных обязанностей, смогут отдохнуть и оздоровиться за счет государства, - Гончарук

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
В перечень льготных категорий детей включены:
- дети журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей;
дети, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы;
дети, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.
"Дети смогут получить оздоровительные услуги и отдохнуть в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия" за счет госбюджета", - отметил премьер.