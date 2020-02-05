Суд окончательно приговорил к 15 годам террориста, взорвавшего автомобиль на Херсонщине

Об этом со ссылкой на пресс-службу ОГП сообщает Цензор.НЕТ.

Верховный Суд согласился с доводами обвинения, что только наказание в виде 15 лет лишения свободы является справедливым наказанием для террориста.

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Напомним, в пгт Новоалексеевка Генического района в результате взрыва автомобиля 14 апреля 2016 года один человек погиб, еще несколько пострадали. Правоохранители квалифицировали происшествие как теракт.

Новоалексеевка - поселок городского типа в Херсонской области, расположенный неподалеку с административной границей с оккупированным Крымом.