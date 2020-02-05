Оккупационные власти Симферополя ограничат подачу воды жителям города из-за обмелевших водохранилищ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщили на оперативно-хозяйственном совещании в оккупационной администрации Симферополя 5 февраля.
"Будет введено ограничение подачи воды. Режим будет размещен на сайте администрации Симферополя и дополнительно продублирован в СМИ", – цитирует российского главу Симферополя Елену Проценко телеканал "Крым24".
По ее словам, ограничения подачи воды коснутся как многоквартирных домов, так и частного сектора, кроме социально-значимых объектов.
Как пишет провластный крымский сайт "Крыминформ", Проценко указала на то, что полуостров находится "на пике маловодного года, и это – самая острая проблема сейчас".
На сайте российской администрации Симферополя пока нет официальной информации относительно ограничений подачи воды.
На этой неделе глава подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что на предприятии "Вода Крыма" провели совещание, в ходе которого прошло обсуждение способов обеспечения крымчан питьевой водой и сокращения ее потерь в сетях водоснабжения.
В подконтрольном России Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации Крыма сообщали ранее, что запасов воды в водохранилищах полуострова хватит до июня 2020 года и что водохранилища полуострова заполнены на треть.
Крымские ученые предложили жителям полуострова решать проблему с дефицитом воды, используя ее вторично. По их мнению, это поможет обеспечить недостающим ресурсом сельское хозяйство Крыма и даст возможность отапливать города и районы.
Справка. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.