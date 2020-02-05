Рада провалила голосование за законопроект, предусматривающий право на пенсию для жителей ОРДЛО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В то же время депутаты проголосовали за направление этого законопроекта в комитет для подготовки на повторное первое чтение. "За" проголосовали 314 народных избранников.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2083-д, который призван урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях. законопроект №2083-д предусматривает предоставление людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций. В случае потери документов предоставляется возможности рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц. Законопроект также отменяет обязательную регистрацию пенсионеров как временно перемещенных лиц для получения пенсий, и предусматривает выплату задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года).

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