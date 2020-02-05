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05.02.20 13:21

Большинство фракций предлагают народных депутатов в конкурсную комиссию по избранию главы ГБР, это конфликт интересов, - нардеп от "Голоса" Устинова

Народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что большинство фракций предложила народных депутатов на должности членов конкурсной комиссии по избранию руководителя Государственного бюро расследований. "Слуга народа" пока не предложила ни одного представителя.

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Об этом нардеп сообщила журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"К сожалению, большинство фракций подала политических лиц, то есть депутатов. По нашему мнению, это является нарушением закона о предотвращении коррупции и конфликтом интересов. Ну не может депутат быть в комиссии, которая будет выбирать руководителя правоохранительного органа, который расследует депутатов", - заявила Устинова.

По ее словам, только "Голос" не представила народных депутатов, а "Слуга народа" до сих пор не предложила своих представителей.

"Фракция "Европейская солидарность" помимо депутата, который является представителем комитета правоохранительной деятельности, подала еще двух человек - бывшего судью Верховного суда и представителя из среды преподавателей", - добавила Устинова.

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Отметим, комиссия должна состоять из 9 членов: 3 представителей президента, 3 - международных организации (по представлению Кабмина) и 3 представителей парламента.

Устинова также обратила внимание на то, что руководителя ГБР уже будут выбирать с нарушением закона, поскольку Верховная Рада вовремя не выбрала своих представителей в конкурсной комиссии.

"Это означает, что любой человек, который будет идти на конкурс, может обжаловать решение этой комиссии и заблокировать конкурс. Это делается для того, чтобы либо на всю жизнь оставить у нас и.о. госпожу Венедиктову, которая там будет сидеть сколько захочет... Или они на самом деле не могут между собой договориться, кого подавать в конкурсную комиссию", - сказала Устинова.

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