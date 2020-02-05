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05.02.20 13:35

Кабмин в качестве эксперимента отменил необходимость получать разрешение у ГАСИ при капремонте дорог

Правительство в качестве эксперимента отменило обязательное получение разрешения от Государственной архитектурно-строительной инспекции о начале выполнения работ по капитальному ремонту дорог общего пользования, но при соблюдении ряда условий.

дороги,голик

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, отмена этой одной нормы сократит процедуру оформления документов примерно на 3-5 месяцев: теперь подрядчик сможет начать работы сразу после победы в тендере и заключения договора.

"Единственное условие - надлежащее качество строительных работ должно соблюдаться инженером-консультантом, а строительные работы на период строительства и гарантийного срока должны быть застрахованы", - уточнил Гончарук.

Он также уточнил, что те, кто не хотят участвовать в эксперименте, будут проходить общую процедуру приобретения права на выполнение строительных работ.

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Кабмин в качестве эксперимента отменил необходимость получать разрешение у ГАСИ при капремонте дорог 01

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