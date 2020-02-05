Польша прекратила покупать у России уголь

Об этом в интервью изданию RMF24 заявил вице-премьер Польши Яцек Сасин, информирует Цензор.НЕТ.

"Я только что с переговоров с президентами государственных казначейских компаний в этой области —они больше не будут импортировать уголь из-за границы", — сказал он.

Сасин добавил, что уголь из России импортировали компании "Польская энергетическая группа" и "Углекокс".

"Хотя я должен также сказать, что это (был. — Ред.) уголь из не только из России — его ввозили из Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, США", — добавил вице-премьер.

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Отказ от импорта российского угля является выполнением требований шахтеров Польской горнодобывающей группы. Они с прошлой пятницы проводят забастовку, требуя отказаться от российского угля, и начали перекрывать железнодорожные пути.

До этого польские компании ежегодно импортировали около 20 млн тонн угля, преимущественно, из России.