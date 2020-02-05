Кабмин одобрил Годовую нацпрограмму Украина-НАТО на 2020 год, - Гончарук

"Впервые в центре внимания программы - права, свободы и законные интересы человека. Именно такой человекоцентрический подход исповедует Североатлантический Альянс", - написал Гончарук на своем Телеграмм-канале в среду, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, впервые разработка документа осуществлялась по международной методике Results-Based Management (RBM - "Управление, ориентированное на результат"). Именно такая методика используется при подготовке аналогичных стратегических документов в государствах-членах НАТО, Всемирном банке и ООН.

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Отмечается, что годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране.

По мнению Гончарука, она максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую же структуру.