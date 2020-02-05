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05.02.20 13:54

До 2024 года 95% территории Украины будут покрыты 4G-интернетом, - Гончарук

Правительство одобрило перераспределение частот для мобильной связи в диапазоне 800-900 МГц. Это облегчит мобильным операторам процесс построения сетей 4G.

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Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря перераспределению частот уже в первых числах марта операторы обновят свои лицензии. В апреле свою сеть начнет развивать оператор Интертелеком, а в июле — мобильные операторы большой тройки", — отметил премьер-министр.

Гончарук напомнил, что среди целей правительства — обеспечить 2024 года 95% покрытия транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и других социальных объектов доступом к высокоскоростному интернету.

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По словам премьера, скоростной интернет позволит украинцам пользоваться преимуществами цифрового мира в сферах образования, медицины, электронной коммерции, административных услуг, развития электронной демократии.

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