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05.02.20 14:13

"Укрзализныцю" временно возглавил Марчек, - Кабмин

Правительство назначило временно исполняющим обязанности председателя правления "Укрзализныци" члена правления компании Желько Марчек.

желько,марчек

Соответствующее распоряжение премьер-министра Алексея Гончарука опубликовано на официальном сайте Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога", исполнение обязанностей председателя правления указанного общества на члена правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Марчека Желько", — гласит текст распоряжения.

Укрзализныцю временно возглавил Марчек, - Кабмин 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 февраля правительство уволило главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

Кравцов утверждает, что показатели его работы устраивали наблюдательный совет "Укрзализныци", и причин для его увольнения не было.

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