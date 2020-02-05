"Укрзализныцю" временно возглавил Марчек, - Кабмин

Соответствующее распоряжение премьер-министра Алексея Гончарука опубликовано на официальном сайте Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога", исполнение обязанностей председателя правления указанного общества на члена правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Марчека Желько", — гласит текст распоряжения.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 февраля правительство уволило главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

Кравцов утверждает, что показатели его работы устраивали наблюдательный совет "Укрзализныци", и причин для его увольнения не было.

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