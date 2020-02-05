53 гражданина Украины хотят, чтобы их эвакуировали из Китая, - МИД

Об этом 5 февраля изданию "ГОРДОН" рассказали в Министерстве иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.



"53 наших соотечественника изъявили желание быть эвакуированными из провинции Хубэй на Родину. В посольстве в круглосуточном режиме работает оперативная группа по оказанию помощи гражданам Украины, которая в режиме реального времени обрабатывает обращения наших соотечественников. Также работает "горячая линия" департамента консульской службы МИД Украины по телефону: +38 044 238 16 57", – добавили в пресс-службе.

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В ведомстве добавили, что представители украинской власти работают над тем, чтобы эвакуировать украинцев из местностей, которые наиболее поражены коронавирусом 2019-nCoV.



"Министерством иностранных дел в пределах своих полномочий проводится работа с нашими соотечественниками в КНР. В частности, проработана логистическая составляющая и другие практические меры, непосредственно связанные с организацией процесса вывоза украинских граждан", – рассказали в МИД.