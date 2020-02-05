Количество жалоб на рейдерство сократилось втрое, еще несколько месяцев и о нем можно забыть, - Дубилет

Об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас очень и очень положительная динамика в тех случаях рейдерства, которые мы видим.

"Мы имеем количество случаев рейдерства, то есть о которых мы судим по количеству жалоб на комиссию, которое уменьшилось втрое. А если посмотреть на время рассмотрения этих жалоб, то раньше это были недели и недели, а сейчас они уже научились за сутки принимать решение о возвращении собственности. То есть сейчас уже почти нет смысла совершать какое-то рейдерство, потому что министерство научилось очень быстро реагировать на эти случаи", - сказал Дубилет.

На вопрос о том, когда в Украине могут вообще забыть о рейдерстве, Дубилет ответил: "Я думаю, что еще несколько месяцев и все. Потому что коммунальные предприятия закрыли. Встречаются какие-то единичные случаи с нотариусами. Сейчас каждый раз когда видят нотариуса, который явно превысил полномочия, то его отключают от системы".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об эффективной работе Офиса противодействия рейдерству и призвал обращаться туда всех украинцев, пострадавших от незаконной перерегистрации недвижимости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о борьбе с рейдерством