Зеленский направил письмо главе КНР Си Цзиньпину, в котором выразил поддержку гражданам Китая в связи с эпидемией коронавируса, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"В Украине глубоко обеспокоены информацией о большом количестве жертв эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни", - говорится в письме главы государства.

Также Зеленский пожелал скорейшего выздоровления больным и выразил уверенность, что благодаря решительным и эффективным действиям руководства Китая, медиков и всего китайского народа КНР быстро преодолеет опасную болезнь.

"В это сложное время Китай может рассчитывать на поддержку Украины", - подчеркнул глава государства.

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