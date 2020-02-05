Государство должно вмешаться, если родители хотят назвать ребенка обидным или пренебрежительным именем, - детский омбудсмен Кулеба

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Учитывая то, что временами ведутся дискуссии вокруг того, как родители могут называть своего ребенка, хочу высказать свое мнение. Так, родители могут выбрать имя для ребенка, которое они хотят. И в украинском законодательстве нет ограничений на выбор имени ребенка. Однако я настаиваю, что это должно происходить в пределах здравого смысла. И если родители хотят выбрать для ребенка обидное, пренебрежительное имя, государство должно вмешаться", - написал он.
Кулеба отметил, что в разных странах этот вопрос регулируется по-разному: "Есть ряд стран, в которых считают, что мама и папа должны осознавать, что имя может повлиять на дальнейшую жизнь ребенка. Поэтому правительство имеет право вмешаться и запретить вписывать "странное" имя в первые документы малыша. Ведь иногда доходило до того, что для имени ребенка выбирались знаки препинания или просто набор букв".
Детский омбудсмен привел пример, что французское законодательство запретило называть ребенка "нутеллой". Суд посчитал, что такое имя противоречит интересам ребенка, поскольку может привести к издевательствам и насмешкам со стороны сверстников. Такое же решение было принято в отношении "Strawberry".
В северо-западном мексиканском штате Соноре есть целый список детских имен, которые родители не смогут дать своему ребенку. В 2014 году был представлен список из 61 имени. Это было сделано с целью защитить детей от дальнейшего издевательства и преследования. И многое из этого списка было добавлено совсем недавно из реестров новорожденных. Например, нельзя называть детей Бэтменом и Фейсбук.
В Дании есть список из 7000 одобренных имен, поэтому руководство страны считает, что из семи тысяч имен можно выбрать один вариант. Чтобы дать ребенку имя "не из списка" - получите специальное разрешение в Следственном управлении имен Копенгагенского университета и Министерстве по делам церкви ( https://cutt.ly/0rPJgQu ,
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"Каждый отец и мать хочет, чтобы его ребенок был особенным. Однако родители должны помнить о собственной ответственности, которая на них возложена. В том числе и в выборе имени для ребенка. Я против того, чтобы имя ребенка было бессознательной прихотью родителей "выделиться". Имена родители могут менять, как им вздумается. И ребенок, когда вырастет, также может изменить свое имя. Но нельзя заранее называть ребенка так, что это может привести к травле", - резюмировал Кулеба.