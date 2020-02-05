Государство должно вмешаться, если родители хотят назвать ребенка обидным или пренебрежительным именем, - детский омбудсмен Кулеба

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая то, что временами ведутся дискуссии вокруг того, как родители могут называть своего ребенка, хочу высказать свое мнение. Так, родители могут выбрать имя для ребенка, которое они хотят. И в украинском законодательстве нет ограничений на выбор имени ребенка. Однако я настаиваю, что это должно происходить в пределах здравого смысла. И если родители хотят выбрать для ребенка обидное, пренебрежительное имя, государство должно вмешаться", - написал он.

Кулеба отметил, что в разных странах этот вопрос регулируется по-разному: "Есть ряд стран, в которых считают, что мама и папа должны осознавать, что имя может повлиять на дальнейшую жизнь ребенка. Поэтому правительство имеет право вмешаться и запретить вписывать "странное" имя в первые документы малыша. Ведь иногда доходило до того, что для имени ребенка выбирались знаки препинания или просто набор букв".

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Детский омбудсмен привел пример, что французское законодательство запретило называть ребенка "нутеллой". Суд посчитал, что такое имя противоречит интересам ребенка, поскольку может привести к издевательствам и насмешкам со стороны сверстников. Такое же решение было принято в отношении "Strawberry".

В северо-западном мексиканском штате Соноре есть целый список детских имен, которые родители не смогут дать своему ребенку. В 2014 году был представлен список из 61 имени. Это было сделано с целью защитить детей от дальнейшего издевательства и преследования. И многое из этого списка было добавлено совсем недавно из реестров новорожденных. Например, нельзя называть детей Бэтменом и Фейсбук.

В Дании есть список из 7000 одобренных имен, поэтому руководство страны считает, что из семи тысяч имен можно выбрать один вариант. Чтобы дать ребенку имя "не из списка" - получите специальное разрешение в Следственном управлении имен Копенгагенского университета и Министерстве по делам церкви ( https://cutt.ly/0rPJgQu ,

https://cutt.ly/ZrPJjyC)

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"Каждый отец и мать хочет, чтобы его ребенок был особенным. Однако родители должны помнить о собственной ответственности, которая на них возложена. В том числе и в выборе имени для ребенка. Я против того, чтобы имя ребенка было бессознательной прихотью родителей "выделиться". Имена родители могут менять, как им вздумается. И ребенок, когда вырастет, также может изменить свое имя. Но нельзя заранее называть ребенка так, что это может привести к травле", - резюмировал Кулеба.