Президент подписал законы о дополнительном привлечении 19,3 млрд грн на ремонт дорог, - советник премьера Голик

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

"Два закона, подписанных Президентом. +19,3 млрд грн на дороги Укравтодора, которые будут привлечены у украинских банков и через выпуск еврооблигаций", - рассказал Голик.

Законы "О внесении изменений в раздел VI Бюджетного кодекса Украины" и "О внесении изменений в ст.6 закона Украины "Про государственный бюджет на 2020 год" были одобрены Верховной Радой 16 января 2020 года и подписаны Президентом 4 февраля.

Эти законы позволяют привлекать средства коммерческих организаций под гарантии правительства на развитие дорожной отрасли.

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Голик напомнил, что кроме того Кабинет Министров уже распорядился распределить 31,5 млрд гривен Дорожного фонда на ремонт конкретных дорог. Таким образом, бюджет на ремонт дорог превысил соответствующие показатели предыдущего года.

"Но это еще не все новости про деньги на дороги Укравтодора в этом году", - заверил советник главы правительства.

Ранее Кабинет Министров представил стратегию "Сшить страну", согласно которой в Украине за год должны быть капитально отремонтированы более 6 тысяч километров дорог международного, государственного и местного значения. По словам советника премьер-министра Юрия Голика, особое внимание будет уделяться качеству выполненных работ.

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