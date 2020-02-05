В Киевсовете отложили рассмотрение решения по запуску 4G в метро

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

Для того того чтобы комиссия поддержала проект, его нужно оправить на рассмотрения регуляторной комиссии и она должна одобрить проект, сообщили во время совета.

"Мы двумя руками за и готовы поддержать проект, но нужно следовать регламенту", - отметил глава комиссии по транспорту Алексей Окопный. Представитель экономического департамента КГГА надеется, что "до конца февраля решение будет повторно вынесено на рассмотрение комиссии".

"Надо предложить решение нашим партнерам, чтобы стартовать в марте с установкой оборудования. И параллельно закрыть юридически этот вопрос депутатами, чтобы ни в каких судов не было претензий", - сказал советник мэра Киева Максим Бахматов. Алексей Окопный поддержал его предложение.

Также советник мэра отметил, что "стоит задача в марте начать (проводить 4G. - Ред.)". Он обратился к представителю метрополитена с предложением подписать временный договор. В метрополитене ответили, что хотят искать "индивидуальное решение". На что Бахматов предложил "заключить прямой договор". Ему ответили, что это "превышение полномочий".

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