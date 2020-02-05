Рада увеличила штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах

В первом чтении на заседании в среду законопроект поддержали 352 народных депутата, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

После этого автор законопроекта, внефракционный народный депутат Дмитрий Шпенов предложил принять документ в целом. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, посовещавшись с залом, принял решение удовлетворить просьбу депутата и поставил его проект закона на голосование.

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В целом голосование за №1149 поддержали 322 народных депутатов. Законопроект вносит изменения в ст.77 Кодекса Украины об административных правонарушениях, увеличивая штраф за нарушение пожарной безопасности в лесах с 5 до 25 не облагаемых минимумов доходов граждан. Максимальное наказание за такой проступок также возрастает - с 15 до 50 не облагаемых минимумов.

Согласно закону, наказание за уничтожение леса вследствие неаккуратного обращения с огнем возрастает: вместо от 15 до 50 необлагаемых минимумов, нарушитель заплатит штраф в размере от 50 до 100 минимумов.