"Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", подписание документа состоялось 5 февраля при участии премьер-министра Украины Алексея Гончарука и члена правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональда Пофалла.

"Конечно, мы понимаем, что на первом этапе сотрудничество между компаниями будет иметь более консультационный характер, однако мы надеемся, что со временем мы можем прийти к более глубоким формам сотрудничества", - сообщил Гончарук во время подписания документа.

В рамках сотрудничества ожидается, что Deutsche Bahn будет предоставлять консультации по управлению Укрзализныцей. Также при обсуждении текста меморандума предлагалось привлечь менеджеров Deutsche Bahn к управлению Укрзализныцей, в частности на руководящие должности в правлении и наблюдательном совете украинской компании.

Как сообщалось, руководители Кабмина заявили, что планируют отдать "Укрзализныцю" в управление немецкому национальному оператору железной дороги Deutsche Bahn на 10 лет. Немецкие СМИ критично отнеслись к этой инициативе, утверждая, что Deutsche Bahn вряд ли поможет украинской железной дороге справиться с ее проблемами.

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