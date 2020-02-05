На лайнере, который из-за вспышки коронавируса заблокирован у берега Японии, находятся по меньшей мере 20 украинцев, - СМИ

Об этом журналистам "Радіо Свобода" сообщил человек, который находится на судне, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, корабль отправили на карантин на 14 дней. Согласно данным портала Marine Traffic, сейчас лайнер стоит в море.

Люди с хроническими заболевания могут обращаться с запросами на лекарства, которых они нуждаются.

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"Радіо Свобода" обратилось в Министерство иностранных дел Украины с просьбой рассказать о состоянии здоровья украинцев и мерах, которые государство предпринимает для помощи своим гражданам.

На корабле Diamond Princess обнаружили не менее 10 случаев заболевания коронавируса из Китая. Всего на борту — более 3,5 тысячи человек.

Как ранее сообщил Цензор.НЕТ, судно Diamond Princess с понедельника стоит возле японского порта Иокогама.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.