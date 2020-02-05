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05.02.20 16:20

На лайнере, который из-за вспышки коронавируса заблокирован у берега Японии, находятся по меньшей мере 20 украинцев, - СМИ

По меньшей мере 20 граждан Украины находятся на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess из-за вспышки коронавируса инфекции 2019-nCoV.

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Об этом журналистам "Радіо Свобода" сообщил человек, который находится на судне, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, корабль отправили на карантин на 14 дней. Согласно данным портала Marine Traffic, сейчас лайнер стоит в море.

Люди с хроническими заболевания могут обращаться с запросами на лекарства, которых они нуждаются.

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"Радіо Свобода" обратилось в Министерство иностранных дел Украины с просьбой рассказать о состоянии здоровья украинцев и мерах, которые государство предпринимает для помощи своим гражданам.

На корабле Diamond Princess обнаружили не менее 10 случаев заболевания коронавируса из Китая. Всего на борту — более 3,5 тысячи человек.

Как ранее сообщил Цензор.НЕТ, судно Diamond Princess с понедельника стоит возле японского порта Иокогама.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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