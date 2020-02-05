Эвакуированных из Китая украинцев поместят на карантин, - Минздрав

Об этом на брифинге по ситуации с распространением коронавируса 2019nCoV сказал генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Будут установлены временные ограничительные мероприятия и особые условия для въезда лиц, находящихся именно в китайской провинции Хубэй, и будет предложена изоляция в учреждения, определенные МОЗ", - сказал Скипальскиййъ

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Срок карантинных мероприятий охватывает инкубационный период коронавируса 2019nCoV, что составляет от 2 до 10 дней.

Также, по словам Скипальского, в Министерстве инфраструктуры разрабатывают план эвакуации украинских граждан из Уханя, окончательная дата эвакуации еще не определена. "В Министерстве инфраструктуры Украины состоялось совещание по возврату около 60 граждан Украины из города Ухань, сейчас обсуждается план эвакуации, все логистические моменты, даты пока неизвестны", - сказал Скипальский.

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