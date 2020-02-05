В Польше снесут памятник благодарности Красной армии

Снести памятник во исполнение закона о декоммунизации распорядился Великопольский воевода. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Польское радио".

Все части памятника пока поместят на склад. На месте снесенного памятника мэр Лешно предложил поставить камень, посвященный 100-летию возвращения города Лешно в границы Республики Польша. Окончательное решение теперь должны принять городские депутаты.

Советский монумент был установлен сразу после окончания Второй мировой войны. На нем есть две таблички с надписями на польском и русском языках: "Вечная слава Героям, погибшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза и Польши".

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Сначала при монументе были захоронены останки советских солдат, которые погибли в боях в окрестностях города. После их тела эксгумировали и перезахоронили на кладбище в городе Равич.



