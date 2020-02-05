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05.02.20 16:31

Суд обязал ГБР открыть уголовное дело в связи с увольнением бывшего руководителя "Укрпатента" Кудина

Речь идет об увольнении чиновника одного из госпредприятий, которое, по мнению истца было незаконным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эспрессо TV" со ссылкой на "Спеціальні кореспонденти".

"24 июня 2019 года между Минэкономразвития и торговли Украины и Кудиным А.В. был заключен Контракт № 22 от 24.06.2019 г. Сроком до 26.06.2024 г.. относительно занятия им должности генерального директора Государственного предприятия "Украинский институт интеллектуальной собственности"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 ноября прошлого года Кудин был уволен с должности генерального директора на основании приказа Министерства развития экономики, торговли и социального хозяйства №70-п от 14.11.2019.

"В связи с тем, что увольнение было незаконным, представителями Кудина А.В. было подано соответствующее заявление (сообщение) о совершении уголовных правонарушений в соответствии ч.1 ст. 172, ч.2 ст. 206 и ч.1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

"Кудин в течение времени пребывания на занимаемой должности не был привлечен к дисциплинарной ответственности, каких-либо замечаний, предупреждений и т.д., которые могли быть основанием для увольнения последнего, не было", - отмечается в сообщении.

Печерский районный суд города Киева своим постановлением обязал уполномоченных лиц Государственного бюро расследований внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование.

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