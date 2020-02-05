Суд обязал ГБР открыть уголовное дело в связи с увольнением бывшего руководителя "Укрпатента" Кудина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эспрессо TV" со ссылкой на "Спеціальні кореспонденти".

"24 июня 2019 года между Минэкономразвития и торговли Украины и Кудиным А.В. был заключен Контракт № 22 от 24.06.2019 г. Сроком до 26.06.2024 г.. относительно занятия им должности генерального директора Государственного предприятия "Украинский институт интеллектуальной собственности"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 ноября прошлого года Кудин был уволен с должности генерального директора на основании приказа Министерства развития экономики, торговли и социального хозяйства №70-п от 14.11.2019.

"В связи с тем, что увольнение было незаконным, представителями Кудина А.В. было подано соответствующее заявление (сообщение) о совершении уголовных правонарушений в соответствии ч.1 ст. 172, ч.2 ст. 206 и ч.1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

"Кудин в течение времени пребывания на занимаемой должности не был привлечен к дисциплинарной ответственности, каких-либо замечаний, предупреждений и т.д., которые могли быть основанием для увольнения последнего, не было", - отмечается в сообщении.

Печерский районный суд города Киева своим постановлением обязал уполномоченных лиц Государственного бюро расследований внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование.

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