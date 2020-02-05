МИД Украины осуждает незаконную поездку немецких политиков на оккупированный Донбасс

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В МИД рассматривают этот визит как неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, пренебрежение основополагающими принципами международного права и национальным законодательством Украины.

"Констатируем, что эти политики уже ранее нелегально посещали оккупированные территории Украины. Это свидетельствует о сознательном нарушении ими национального законодательства Украины и международного права в угоду российской идеологии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия будут учтены при определении юридической ответственности в соответствии с украинским законодательством.

"Знаем, что демократические политические силы Германии поддерживают усилия федерального канцлера Ангелы Меркель в рамках "Нормандского формата" по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах, как и вообще позицию Федерального правительства по осуждению попыток российской агрессии против Украины, и, как следствие, отграничиваются от любых проявлений поощрение агрессивной политики РФ, направленной на подрыв украинской государственности", - отметили в МИД.

"Ожидаем, что руководство партии "Альтернатива для Германии" так же осудит незаконные действия ее членов и будет пресекать подобные преступления в будущем", - подытожили в МИД.

Напомним, представители немецкой партии "Альтернатива для Германии" посетили оккупированную часть Луганщины и приняли участие в мероприятиях "ЛНР".

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