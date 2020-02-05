Британия на следующей неделе начнет тестировать вакцину от коронавируса на животных

Ученым в Великобритании удалось добиться прорыва в разработке вакцины против нового коронавируса, и ее испытания на животных должны начаться в начале следующей недели. Об этом сообщил профессор Робин Шэтток из Имперского колледжа Лондона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Обычные подходы занимают обычно не менее двух-трех лет прежде, чем дойдем до клинических (испытаний. — Ред.). А мы преодолели эту стадию в лаборатории за 14 дней, получив возможный образец (вакцины. — Ред.)", — сказал ученый.

"У нас будет (образец вакцины. — Ред.) в варианте для животных к началу следующей недели. Мы срезали эту часть пути", — продолжил он.

Ученый отметил, что в случае удачных испытаний и получения достаточного финансирования вакцину можно будет испытывать на людях этим летом.

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Испытания вакцины против вируса атипичной пневмонии (SARS-CoV), который, по мнению ряда исследователей, схож с новым коронавирусом, ранее не были доведены до конца из-за того, что вспышка SARS-CoV в свое время сошла на нет.

В свою очередь Шэтток предупредил, что, хотя распространение нового коронавируса может пойти на спад летом, существует угроза возникновения второй волны заболевания. В связи с этим, заключил профессор, наличие вакцины было бы полезно.

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