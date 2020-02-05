Обвинения Дубилета в фальсификации данных "электронной переписи" безосновательны, - Госстат

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

"Госстат опровергает информацию о невыполнении работ по оценке численности наличного населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года (по регионам Украины) и получении оценки численности наличного населения Украины 37 млн ​​289 тыс. человек путем обычных математических операций (умножением на 0,888)", — сказано в сообщении.

В Государственной службе статистики пояснили, что представленная Дубилетом оценка численности населения Украины стала результатом экспериментальных расчетов.

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"Работы по получению оценки численности наличного населения Украины продолжались с октября по декабрь 2019 и включали:

Получение обезличенных и агрегированных данных:

- из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в отношении лиц в возрасте более 60 лет;

- из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан в отношении лиц в возрасте до 14 лет;

- из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов;

- от операторов мобильной связи;

- относительно пересечения гражданами Украины и иностранцами государственной границы Украины", — сказано в сообщении.

"По состоянию на данный момент Госстат работает над созданием методологических положений по организации государственного статистического наблюдения по оценке численности наличного населения Украины по состоянию на 1 декабря соответствующего года. После разработки указанные выше методологические положения будут в установленном порядке утверждены Госстатом и обнародованы на его официальном вебсайте", — сообщил председатель Госкомстата Игорь Вернер.

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"Таким образом, обвинения в фальсификации результатов оценки численности наличного населения Украины по состоянию на 1 декабря 2020 (по регионам Украины) безосновательны", — сказано в сообщении.

Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и оккупированного Крыма.

4 февраля 2020 года Украинский центр общественных данных заявил, что Дубилет якобы сфальсифицировал результаты электронной переписи. Министр Кабинета Министров отрицает эти обвинения и утверждает, что "фейк разгоняют люди, чьи схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили". Он также назвал перепись 2001 года "большим фейком".

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