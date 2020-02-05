Не только Киану Ривз: в учебнике по географии обнаружили карту фэнтези-игры Skyrim. ФОТО

На карту из игры в учебнике по географии обратил внимание соучредитель образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Учебник географии 6 класса авторства Пестушко и Уваровой. Которые решили проиллюстрировать раздел "Земля на плане и карте" картой из известной компьютерной игры Skyrim. Так и хочется закричать Фус Ро Да и отправиться на поиски драконов", — написал Примаченко.

По его данным, учебник издан за государственный счет и рекомендован Министерством образования.

Ранее автор учебника "Всемирной истории" заявил, что специально опубликовал на его страницах мем с Киану Ривзом, чтобы привлечь внимание школьников.

Комментируя это, министр образования Анна Новосад заявила, что еще не видела в Украине ни одного учебника без ляпов.



