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05.02.20 17:59

Не только Киану Ривз: в учебнике по географии обнаружили карту фэнтези-игры Skyrim. ФОТО

В изданном за государственный счет и рекомендованном Министерством образования учебнике картой из Skyrim проиллюстрировали главу "Земля на плане и карте".

Не только Киану Ривз: в учебнике по географии обнаружили карту фэнтези-игры Skyrim. ФОТО

На карту из игры в учебнике по географии обратил внимание соучредитель образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Учебник географии 6 класса авторства Пестушко и Уваровой. Которые решили проиллюстрировать раздел "Земля на плане и карте" картой из известной компьютерной игры Skyrim. Так и хочется закричать Фус Ро Да и отправиться на поиски драконов", — написал Примаченко.

По его данным, учебник издан за государственный счет и рекомендован Министерством образования.

Ранее автор учебника "Всемирной истории" заявил, что специально опубликовал на его страницах мем с Киану Ривзом, чтобы привлечь внимание школьников.

Комментируя это, министр образования Анна Новосад заявила, что еще не видела в Украине ни одного учебника без ляпов.

Не только Киану Ривз: в учебнике по географии обнаружили карту фэнтези-игры Skyrim 01
Не только Киану Ривз: в учебнике по географии обнаружили карту фэнтези-игры Skyrim 02

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