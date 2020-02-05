"Это дело не столь простое, как оно может показаться", - Рябошапка о расследовании записи Гончарука

Об этом сказал Рябошапка, отвечая на вопрос корреспондента Цензор.НЕТ, о том, что мешает расследовать дело в сроки, которые просил президент Владимир Зеленский .

"Это дело не столь простое, как оно может показаться. Надо идентифицировать круг людей, которые могли осуществлять запись, надо идентифицировать то устройство, на которое осуществлялась эта запись, чтобы потом связать с теми людьми, которые это делали. И понять кому это было выгодно", - сказал он.

Рябошапка отметил, что по предварительным оценкам, необходима еще неделя-две, чтобы выяснить этот вопрос.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

Позже Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в связи с фактом "прослушки" в кабинете Гончарука.