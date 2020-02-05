С начала суток 5 февраля враг нарушил перемирие 7 раз, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно:
два раза рядом с Новотроицким - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
неподалеку Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Два вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
рядом с Орехово - с 120 мм миномета противник выпустил 4 мины;
неподалеку с населенным пунктом Счастье - с противотанкового ракетного комплекса.
Сегодня, 5 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".