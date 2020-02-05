За несколько последних месяцев к уголовной ответственности привлекли 13 действующих и бывших нардепов, - Рябошапка

Об этом сообщил Руслан Рябошапка во время заседания Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В течение последних нескольких месяцев 13 действующих и бывших народных депутатов были привлечены к уголовной ответственности. В последнее время чиновники такие, как народные депутаты, председатели областных советов, заместители министров, заместители руководителей центральных органов исполнительной власти были привлечены к уголовной ответственности. Дела в отношении должностных лиц уже не вызывают ажиотажа", - сказал он.

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