Источник аудиозаписей о крушении самолета МАУ, опубликованных украинскими СМИ, точно не Иран, - Рябошапка

Об этом он сказал после заседания правоохранительного комитета ВР, отвечая на вопрос корреспондента Цензор.НЕТ, о том, как он может прокомментировать отказ Ирана предоставлять Украине в дальнейшем доказательства сбивания самолета МАУ из-за утечки информации в украинских СМИ.

"У меня есть другая информация, иранские коллеги будут сотрудничать с нами. Был ли это слив с украинской стороны тех материалов, которые нам предоставила иранская сторона - я сомневаюсь в этом, потому что я знаю источник этих записей, и это точно не Иран. Я сейчас не могу говорить, что это за источник. И есть третий аспект - сотрудничество в рамках уголовного расследования. Мы до сих пор такого контакта с иранской стороной не имеем, мы не понимаем почему. Мы несколько раз контактировали с офисом (прокуратуры. - Ред.) на уровне телефонных разговоров. Через дипломатические учреждения контакт есть, но ответы на запросы не получали", - сказал Рябошапка.

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На вопрос о том, с чем связывает такое поведение Ирана, Рябошапка ответил: "Очевидно, что это может свидетельствовать о том, что нет явного желания иранской стороны помогать нам в этом уголовном расследовании, возможно, что-то скрывают, возможно есть другие причины".

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

2 февраля ТСН.Тиждень обнародовала запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз". Позже в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что больше не будут делиться с Украиной доказательствами из расследования крушения украинского авиалайнера после утечки информации в украинских СМИ.

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