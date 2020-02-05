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05.02.20 19:03

Идут следственные действия по решению суда. Вмешательства в работу канала не происходит, - СБУ про обыски на "1+1"

В Службе безопасности Украины подтвердили, что проводят обыски в одном из офисов медиа-группы "1+1" в Киеве по адресу: Куреневская, 18.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18 не связаны с деятельностью телеканала 1+1, а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом.

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Продолжаются следственные действия, осуществляемые на основании решения суда.

Следственные действия также проводятся и у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств.

Никакого вмешательства в работу ТВ канала 1+1 не производится", - говорится в сообщении.

В комментарии УНИАН пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская пообещала, что другие детали сообщат позже.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской 18.

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