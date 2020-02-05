Зеленский провел совещание с участниками топливного рынка - обсуждали борьбу с нелегальными НПЗ и АЗС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский сообщил о первых результатах борьбы с нелегальными автозаправочными станциями. "Закрыли около 800 незаконных заправок. Это неплохое начало", - отметил он.

Президент также поблагодарил участников рынка за то, что откликнулись на призыв снизить реальные цены на топливо на АЗС. "Мне кажется, что люди это очень правильно восприняли и благодарны. Действительно, есть снижение цен. Средняя цена на бензин А-95 в Украине составляет 1,06 доллара (за 1 литр. - Ред.)", - сказал Зеленский.

Он также отметил важность решения проблемы нелегальных нефтеперерабатывающих заводов."Последние примеры, которые я видел, это нелегальные НПЗ в Ривне и Кривом Роге. Поэтому я хотел бы попросить правоохранителей, чтобы они обратили внимание на все незаконные НПЗ", - отметил Президент.

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Глава государства предложил предоставить возможность владельцам нелегальных НПЗ узаконить свой бизнес. "Чтобы было не так, как раньше, - в масках забежали и закрыли все. А предупредить людей, чтобы согласно законодательству все оформляли, чтобы все было по закону. И пусть тогда работают. Страна должна получать налоги с легального бизнеса", - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что правительство приобщил участников топливного рынка к борьбе с его теневым сегментом. По мнению премьер-министра, устранение сговора и неконкурентных действий на рынке будет способствовать снижению стоимости горючего для населения.

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Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что СБУ ведет работу по 10 нефтеперерабатывающим заводов, которые работают незаконно. По его словам, большинство НПЗ формально работает по закону, поскольку они оформляют документацию на производство смесей, а не бензина или дизельного топлива, и таким образом уклоняются от уплаты акцизного сбора.